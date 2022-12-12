Вшивцева Дарья Григориевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева Дарья Григориевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

11.10.1903 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.11.1857 ст.

Муж: Вшивцев Фёдор Николаевич

2 брак для обоих | солдатка Перминова из поч. над. речкою Елпак
Рождение ребёнка
20.02.1860 ст.

Сын: Вшивцев Василий Фёдорович

Отец ребёнка: Вшивцев Фёдор Николаевич

Рождение ребёнка
06.10.1861 ст.

Сын: Вшивцев Филип Фёдорович

Отец ребёнка: Вшивцев Фёдор Николаевич

Рождение ребёнка
05.05.1865 ст.

Дочь: Елена Федорова

Отец ребёнка: Вшивцев Фёдор Николаевич

Рождение ребёнка
01.08.1868 ст.

Сын: Вшивцев Матвей Фёдорович

Отец ребёнка: Вшивцев Фёдор Николаевич

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Вшивцева Анастасия Федорова

Отец ребёнка: Вшивцев Фёдор Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Похороны
13.10.1903
Смерть
11.10.1903 ст.
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