Вшивцева Дарья Григориевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смерти11.10.1903 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.11.1857 ст.
2 брак для обоих | солдатка Перминова из поч. над. речкою Елпак
Рождение ребёнка
20.02.1860 ст.
Сын: Вшивцев Василий Фёдорович
Отец ребёнка: Вшивцев Фёдор Николаевич
Рождение ребёнка
06.10.1861 ст.
Отец ребёнка: Вшивцев Фёдор Николаевич
Рождение ребёнка
05.05.1865 ст.
Дочь: Елена Федорова
Отец ребёнка: Вшивцев Фёдор Николаевич
Рождение ребёнка
01.08.1868 ст.
Отец ребёнка: Вшивцев Фёдор Николаевич
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Вшивцева Анастасия Федорова
Отец ребёнка: Вшивцев Фёдор Николаевич
Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Похороны
13.10.1903
Смерть
11.10.1903 ст.