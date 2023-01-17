Вшивцева (Рухляева) Любовь Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1899 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1899 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.02.1918 ст.
в Николаевском соборе г. Нолинска
Рождение ребёнка
24.12.1918 ст.
Отец ребёнка: Вшивцев Павел Николаевич
Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно