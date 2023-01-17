Вшивцева (Рухляева) Любовь Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева (Рухляева) Любовь Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1899 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1899 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1899 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.02.1918 ст.

Муж: Вшивцев Павел Николаевич

в Николаевском соборе г. Нолинска
Рождение ребёнка
24.12.1918 ст.

Сын: Вшивцев Михаил Павлович

Отец ребёнка: Вшивцев Павел Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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