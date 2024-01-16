Добрынина (Ордина) Мавра Андрониковна (Андроновна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДобрынина (Ордина) Мавра Андрониковна (Андроновна)

Добрынина (Ордина) Мавра Андрониковна (Андроновна)

Место рождения

д. Татариново

Дата рождения

1701

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1701

Отец: Ордин Андроник (Андрон)

Мать: не указана

д. Татариново
Рождение ребёнка
1720

Сын: Добрынин Пётр Иванович

Отец ребёнка: Добрынин Иван Алексеевич

д. Подсмуринская
Рождение ребёнка
1733

Сын: Добрынин Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Добрынин Иван Алексеевич

д. Подсмуринская
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Добрынин Иван Алексеевич

д. Подсмуринская
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close