Добрынина (Ордина) Мавра Андрониковна (Андроновна)
Место рожденияд. Татариново
Дата рождения1701
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1701
Отец: Ордин Андроник (Андрон)
д. Татариново
Рождение ребёнка
1720
Отец ребёнка: Добрынин Иван Алексеевич
д. Подсмуринская
Рождение ребёнка
1733
Сын: Добрынин Тимофей Иванович
Отец ребёнка: Добрынин Иван Алексеевич
д. Подсмуринская
Бракосочетание
Неизвестно
д. Подсмуринская
Смерть
Неизвестно