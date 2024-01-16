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Добрынин Тимофей Иванович

Место рождения

д. Подсмуринская

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Добрынин Иван Алексеевич

Мать: Добрынина Мавра Андрониковна (Андроновна)

д. Подсмуринская
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Корзникова Соломония (Соломонида) Тимофеевна

Мать ребёнка: Добрынина Пелагея Ферапонтовна

д. Подсмуринская Ентальской волости
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Соломония (Соломонида) Тимофеевна

Мать ребёнка: Добрынина Пелагея Ферапонтовна

д. Подсмуринская
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Добрынина Пелагея Ферапонтовна

Смерть
Неизвестно
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