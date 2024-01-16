Добрынин Тимофей Иванович
Место рожденияд. Подсмуринская
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
д. Подсмуринская
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Корзникова Соломония (Соломонида) Тимофеевна
Мать ребёнка: Добрынина Пелагея Ферапонтовна
д. Подсмуринская Ентальской волости
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Соломония (Соломонида) Тимофеевна
Мать ребёнка: Добрынина Пелагея Ферапонтовна
д. Подсмуринская
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно