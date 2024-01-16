Добрынин Иван Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1682
Дата смерти1751
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1682
Отец: Добрынин Алексей
Мать: ?
Рождение ребёнка
1720
Мать ребёнка: Добрынина Мавра Андрониковна (Андроновна)
д. Подсмуринская
Рождение ребёнка
1733
Сын: Добрынин Тимофей Иванович
Мать ребёнка: Добрынина Мавра Андрониковна (Андроновна)
д. Подсмуринская
Бракосочетание
Неизвестно
д. Подсмуринская
Смерть
1751
д. Подсмуринская