Добрынин Иван Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добрынин Иван Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1682

Дата смерти

1751

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1682

Отец: Добрынин Алексей

Мать: ?

Рождение ребёнка
1720

Сын: Добрынин Пётр Иванович

Мать ребёнка: Добрынина Мавра Андрониковна (Андроновна)

д. Подсмуринская
Рождение ребёнка
1733

Сын: Добрынин Тимофей Иванович

Мать ребёнка: Добрынина Мавра Андрониковна (Андроновна)

д. Подсмуринская
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Добрынина Мавра Андрониковна (Андроновна)

д. Подсмуринская
Смерть
1751
д. Подсмуринская
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