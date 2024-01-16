Ордин Андроник (Андрон)
Место рожденияд. Татариново
Дата рожденияОколо 1678
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1701
Дочь: Добрынина Мавра Андрониковна (Андроновна)
д. Татариново
Рождение ребёнка
1708
д. Татариново
Рождение ребёнка
1709
Дочь: Параскева Андрониковна
д. Татариново
Рождение ребёнка
1712
Сын: Ордин Василий Анродонович
д. Татариново
Смерть
Неизвестно