Ордин Андроник (Андрон) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ордин Андроник (Андрон)

Место рождения

д. Татариново

Дата рождения

Около 1678

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1678

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Татариново
Рождение ребёнка
1701

Дочь: Добрынина Мавра Андрониковна (Андроновна)

Мать ребёнка: не указана

д. Татариново
Рождение ребёнка
1708

Сын: Ордин Емельян Андронов

Мать ребёнка: не указана

д. Татариново
Рождение ребёнка
1709

Дочь: Параскева Андрониковна

Мать ребёнка: не указана

д. Татариново
Рождение ребёнка
1712

Сын: Ордин Василий Анродонович

Мать ребёнка: не указана

д. Татариново
Смерть
Неизвестно
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