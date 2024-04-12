Калинина (Сивкова) Марья Федотовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1736
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1736
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 48 лист
Рождение ребёнка
03.02.1756 ст.
Дочь: Калинина Маремьяна Петровна
Отец ребёнка: Калинин Петр Яковлевич
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 48 лист ГАКО, фонд237, оп75, дело1690, 1036лист
Рождение ребёнка
Около 1760
Отец ребёнка: Калинин Петр Яковлевич
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 71 лист
Рождение ребёнка
Около 1762
Отец ребёнка: Калинин Петр Яковлевич
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 71 лист
Рождение ребёнка
Около 1770
Отец ребёнка: Калинин Петр Яковлевич
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 71 лист
Рождение ребёнка
Около 1771
Дочь: Богомолова Анна Петровна
Отец ребёнка: Калинин Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: Садовникова Парасковья Петровна
Отец ребёнка: Калинин Петр Яковлевич
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 71 лист
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 48 лист
Место жительства
Неизвестно
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 71 лист
Смерть
Неизвестно