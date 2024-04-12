Калинина (Сивкова) Марья Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинина (Сивкова) Марья Федотовна

Место рождения

Щипицино, Красноуфимский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Около 1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736

Отец: не указан

Мать: не указана

Щипицино, Красноуфимский уезд, Пермская губерния
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 48 лист
Рождение ребёнка
03.02.1756 ст.

Дочь: Калинина Маремьяна Петровна

Отец ребёнка: Калинин Петр Яковлевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 48 лист ГАКО, фонд237, оп75, дело1690, 1036лист
Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Калинин Иван Петрович

Отец ребёнка: Калинин Петр Яковлевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 71 лист
Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Калинин Федор Петрович

Отец ребёнка: Калинин Петр Яковлевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 71 лист
Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Калинин Николай Петрович

Отец ребёнка: Калинин Петр Яковлевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 71 лист
Рождение ребёнка
Около 1771

Дочь: Богомолова Анна Петровна

Отец ребёнка: Калинин Петр Яковлевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: Садовникова Парасковья Петровна

Отец ребёнка: Калинин Петр Яковлевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 71 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калинин Петр Яковлевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 48 лист
Место жительства
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 71 лист
Смерть
Неизвестно
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