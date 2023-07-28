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Калинин Петр Яковлевич

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737

Отец: Калинин Яков Борисович

Мать: не указана

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 71 лист
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Калинина Маремьяна Петровна

Мать ребёнка: Калинина Марья Федотовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 48 лист
Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Калинин Иван Петрович

Мать ребёнка: Калинина Марья Федотовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 71 лист
Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Калинин Федор Петрович

Мать ребёнка: Калинина Марья Федотовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 71 лист
Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Калинин Николай Петрович

Мать ребёнка: Калинина Марья Федотовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 71 лист
Рождение ребёнка
Около 1771

Дочь: Богомолова Анна Петровна

Мать ребёнка: Калинина Марья Федотовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: Калинина Парасковья Петровна

Мать ребёнка: Калинина Марья Федотовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 71 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калинина Марья Федотовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 48 лист
Смерть
Неизвестно