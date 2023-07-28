Калинин Петр Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1737
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737
Отец: Калинин Яков Борисович
Мать: не указана
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 71 лист
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Калинина Маремьяна Петровна
Мать ребёнка: Калинина Марья Федотовна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 48 лист
Рождение ребёнка
Около 1760
Мать ребёнка: Калинина Марья Федотовна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 71 лист
Рождение ребёнка
Около 1762
Мать ребёнка: Калинина Марья Федотовна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 71 лист
Рождение ребёнка
Около 1770
Мать ребёнка: Калинина Марья Федотовна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 71 лист
Рождение ребёнка
Около 1771
Дочь: Богомолова Анна Петровна
Мать ребёнка: Калинина Марья Федотовна
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: Калинина Парасковья Петровна
Мать ребёнка: Калинина Марья Федотовна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 71 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Калинина Марья Федотовна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 48 лист
Смерть
Неизвестно