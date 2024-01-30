Турбаков Сергей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Турбаков Сергей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЙ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Турбаков Василий Иванович

Мать: Турбакова (Шишкина) Нина Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Турбаков Юра Сергеевич

Мать ребёнка: Турбакова Лариса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Турбакова Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: Турбакова Лариса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Турбакова) Нина Сергеевна

Мать ребёнка: Турбакова Лариса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Турбакова Лариса

Смерть
Неизвестно

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