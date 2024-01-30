Турбаков Сергей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Турбакова Лариса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Турбакова Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: Турбакова Лариса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Турбакова) Нина Сергеевна
Мать ребёнка: Турбакова Лариса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Турбакова Лариса
Смерть
Неизвестно