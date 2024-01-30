Турбаков Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.01.1937
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Турбаков Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Турбакова (Шишкина) Нина Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Турбакова Любовь Васильевна
Мать ребёнка: Турбакова (Шишкина) Нина Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Турбаков Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Турбакова (Шишкина) Нина Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Турбакова) Вера Васильевна
Мать ребёнка: Турбакова (Шишкина) Нина Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Турбаков Валера Васильевич
Мать ребёнка: Турбакова (Шишкина) Нина Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фрибус Леорда (Турбакова) Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Турбакова (Шишкина) Нина Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скиба (Турбакова) Галина Васильевна
Мать ребёнка: Турбакова (Шишкина) Нина Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно