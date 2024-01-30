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Турбаков Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.01.1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЙ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Турбаков Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Турбакова (Шишкина) Нина Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Турбакова Любовь Васильевна

Мать ребёнка: Турбакова (Шишкина) Нина Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Турбаков Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Турбакова (Шишкина) Нина Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Турбакова) Вера Васильевна

Мать ребёнка: Турбакова (Шишкина) Нина Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Турбаков Валера Васильевич

Мать ребёнка: Турбакова (Шишкина) Нина Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фрибус Леорда (Турбакова) Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Турбакова (Шишкина) Нина Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скиба (Турбакова) Галина Васильевна

Мать ребёнка: Турбакова (Шишкина) Нина Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Турбакова (Шишкина) Нина Фёдоровна

Смерть
Неизвестно

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