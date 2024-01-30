Турбакова (Шишкина) Нина Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.05.1940
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1940
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Турбаков Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Турбаков Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Турбаков Юрочка Васильевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Турбакова Любовь Васильевна
Отец ребёнка: Турбаков Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Турбаков Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Турбаков Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Турбакова) Вера Васильевна
Отец ребёнка: Турбаков Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Турбаков Валера Васильевич
Отец ребёнка: Турбаков Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фрибус Леорда (Турбакова) Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Турбаков Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скиба (Турбакова) Галина Васильевна
Отец ребёнка: Турбаков Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно