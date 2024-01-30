Турбакова (Шишкина) Нина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Турбакова (Шишкина) Нина Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЙ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1940

Отец: Шишкин Фёдор Васильевич

Мать: Шишкина (Бурдина) Наталья Лукьяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Турбаков Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Турбаков Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Турбаков Юрочка Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Турбакова Любовь Васильевна

Отец ребёнка: Турбаков Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Турбаков Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Турбаков Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Турбакова) Вера Васильевна

Отец ребёнка: Турбаков Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Турбаков Валера Васильевич

Отец ребёнка: Турбаков Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фрибус Леорда (Турбакова) Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Турбаков Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скиба (Турбакова) Галина Васильевна

Отец ребёнка: Турбаков Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Турбаков Василий Иванович

Смерть
Неизвестно

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