Делиев Николай Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Делиев Дмитрий Киприанович
Мать: Мария Николаевна
Военная служба
15.11.1941
Дата рождения __.__.1908 Место рождения Украинская ССР, Сталинская обл., Старо-Керменчикский р-н, с. Н.-Каракуба Место призыва Фрунзенский РВК, Сталинградская обл., Фрунзенский р-н Воинская часть ДВЛ ... Показать все
Военная награда
23.08.1943
Кто наградил 14 гв. сд ( 14 гв. сд ) Наименование награды Орден Красной Звезды Даты подвига 12.08.1943-16.08.1943 Номер фонда ист. информации 33 Номер описи ист. информации 686044 Номер дела ист. инфо... Показать все
Военная награда
10.09.1943
Награжден медалью "За оборону Сталинграда" уд.№ 00672
Военная награда
15.04.1945
Кто наградил 57 А ( 57 А ) Наименование награды Медаль «За боевые заслуги» Номер фонда ист. информации 33 Номер описи ист. информации 687572 Номер дела ист. информации 1381 Архив ЦАМО
Смерть
Неизвестно