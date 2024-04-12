Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Николаевна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1902

Муж: Делиев Дмитрий Киприанович

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Христина Дмитриевна

Отец ребёнка: Делиев Дмитрий Киприанович

Рождение ребёнка
1904

Сын: Делиев Киприан Дмитриевич

Отец ребёнка: Делиев Дмитрий Киприанович

Рождение ребёнка
18.05.1906

Сын: Делиев Константин Дмитриевич

Отец ребёнка: Делиев Дмитрий Киприанович

Рождение ребёнка
1908

Сын: Делиев Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Делиев Дмитрий Киприанович

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Делиев Дмитрий Киприанович

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Матрега Дмитриевна

Отец ребёнка: Делиев Дмитрий Киприанович

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Делиев Дмитрий Киприанович

Смерть
Неизвестно
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