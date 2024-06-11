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Веденеев Евгений Геннадьевич

Место рождения

Балашейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

04.05.1977

Пол

Мужской

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1977

Отец: Веденеев Геннадий Кузьмич

Мать: Веденеева (Школина) Нина Петровна

Балашейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Веденеева (Пигина) Евгения Николаевна

Рождение ребёнка
25.03.2003

Сын: Веденеев Артём Евгеньевич

Мать ребёнка: Веденеева (Пигина) Евгения Николаевна

Рождение ребёнка
11.11.2008

Дочь: Веденеева Маргарита Евгеньевна

Мать ребёнка: Веденеева (Пигина) Евгения Николаевна

Сызрань, Сызрань, Самарская область

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