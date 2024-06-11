Веденеев Евгений Геннадьевич
Место рождения
Дата рождения04.05.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1977
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.03.2003
Сын: Веденеев Артём Евгеньевич
Мать ребёнка: Веденеева (Пигина) Евгения Николаевна
Рождение ребёнка
11.11.2008
Дочь: Веденеева Маргарита Евгеньевна
Мать ребёнка: Веденеева (Пигина) Евгения Николаевна
Сызрань, Сызрань, Самарская область