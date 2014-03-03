Веденеев Геннадий Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВеденеев Геннадий Кузьмич

Веденеев Геннадий Кузьмич

Место рождения

Старая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

21.01.1947

Дата смерти

03.03.2014

Пол

Мужской

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1947

Отец: Веденеев Кузьма Михайлович

Мать: Веденеева (Ширманова) Анна Ивановна

Старая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Веденеева (Школина) Нина Петровна

Рождение ребёнка
30.03.1972

Дочь: Веденеева Ольга Геннадьевна

Мать ребёнка: Веденеева (Школина) Нина Петровна

Нефтегорск, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.05.1977

Сын: Веденеев Евгений Геннадьевич

Мать ребёнка: Веденеева (Школина) Нина Петровна

Балашейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
03.03.2014

Мы используем куки для улучшения работы сайта.