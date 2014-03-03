Веденеев Геннадий Кузьмич
Место рождения
Дата рождения21.01.1947
Дата смерти03.03.2014
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1947
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.03.1972
Дочь: Веденеева Ольга Геннадьевна
Мать ребёнка: Веденеева (Школина) Нина Петровна
Нефтегорск, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.05.1977
Сын: Веденеев Евгений Геннадьевич
Мать ребёнка: Веденеева (Школина) Нина Петровна
Балашейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
03.03.2014