Веденеева (Школина) Нина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1950
Дата смерти28.04.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1950
Отец: Школин Пётр Фёдорович
Мать: Школина (Мусалева) Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.03.1972
Дочь: Веденеева Ольга Геннадьевна
Отец ребёнка: Веденеев Геннадий Кузьмич
Нефтегорск, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.05.1977
Сын: Веденеев Евгений Геннадьевич
Отец ребёнка: Веденеев Геннадий Кузьмич
Балашейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
28.04.2011