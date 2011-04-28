Веденеева (Школина) Нина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веденеева (Школина) Нина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1950

Дата смерти

28.04.2011

Пол

Женский

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1950

Отец: Школин Пётр Фёдорович

Мать: Школина (Мусалева) Дарья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Веденеев Геннадий Кузьмич

Рождение ребёнка
30.03.1972

Дочь: Веденеева Ольга Геннадьевна

Отец ребёнка: Веденеев Геннадий Кузьмич

Нефтегорск, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.05.1977

Сын: Веденеев Евгений Геннадьевич

Отец ребёнка: Веденеев Геннадий Кузьмич

Балашейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
28.04.2011

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