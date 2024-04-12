Евдокимов (Моисеев) Иоанн (Иван) Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокимов (Моисеев) Иоанн (Иван) Андреевич

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

06.01.1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1888 ст.

Отец: Захаров Андрей Моисеевич

Мать: Евдокимова Анна Дмитриевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
30.01.1906 ст.

Жена: Савиночева Марфа Яковлевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.11.1906 ст.

Сын: Моисеев-Евдокимов Николай Иванович

Мать ребёнка: Савиночева Марфа Яковлевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.12.1912 ст.

Дочь: Моисеева-Евдокимова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Савиночева Марфа Яковлевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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