Евдокимов (Моисеев) Иоанн (Иван) Андреевич
Место рождения
Дата рождения06.01.1888 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1888 ст.
Бракосочетание
30.01.1906 ст.
Рождение ребёнка
30.11.1906 ст.
Сын: Моисеев-Евдокимов Николай Иванович
Мать ребёнка: Савиночева Марфа Яковлевна
Рождение ребёнка
05.12.1912 ст.
Дочь: Моисеева-Евдокимова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Савиночева Марфа Яковлевна
Смерть
Неизвестно