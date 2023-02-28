Захаров (Евдокимов) Андрей Моисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захаров (Евдокимов) Андрей Моисеевич

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Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

01.12.1861 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1838 г.р.

Мать

1837 г.р.

Жена

1862 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1861 ст.

Отец: Захаров Моисей Евдокимович

Мать: Захарова Пераскева Максимовна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
02.02.1881 ст.

Жена: Евдокимова Анна Дмитриевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.05.1882

Дочь: Евдокимова Феодосия Андреевна

Мать ребёнка: Евдокимова Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
14.08.1883 ст.

Сын: Евдокимов Мирон Андреевич

Мать ребёнка: Евдокимова Анна Дмитриевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.09.1885 ст.

Дочь: Авраамова-Лысова Анастасия Андреевна

Мать ребёнка: Евдокимова Анна Дмитриевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.01.1888 ст.

Сын: Евдокимов Иоанн Андреевич

Мать ребёнка: Евдокимова Анна Дмитриевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.10.1890 ст.

Сын: Евдокимов Иларион Андреевич

Мать ребёнка: Евдокимова Анна Дмитриевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.09.1893 ст.

Сын: Евдокимов Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Евдокимова Анна Дмитриевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.07.1897 ст.

Сын: Евдокимов Стефан Андреевич

Мать ребёнка: Евдокимова Анна Дмитриевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.01.1904 ст.

Сын: Евдокимов Афанасий Андреевич

Мать ребёнка: Евдокимова Анна Дмитриевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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