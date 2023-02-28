Захаров (Евдокимов) Андрей Моисеевич
Место рождения
Дата рождения01.12.1861 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1861 ст.
Бракосочетание
02.02.1881 ст.
Рождение ребёнка
24.05.1882
Дочь: Евдокимова Феодосия Андреевна
Мать ребёнка: Евдокимова Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
14.08.1883 ст.
Сын: Евдокимов Мирон Андреевич
Мать ребёнка: Евдокимова Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
28.09.1885 ст.
Дочь: Авраамова-Лысова Анастасия Андреевна
Мать ребёнка: Евдокимова Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
06.01.1888 ст.
Сын: Евдокимов Иоанн Андреевич
Мать ребёнка: Евдокимова Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
19.10.1890 ст.
Сын: Евдокимов Иларион Андреевич
Мать ребёнка: Евдокимова Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
30.09.1893 ст.
Сын: Евдокимов Михаил Андреевич
Мать ребёнка: Евдокимова Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
27.07.1897 ст.
Сын: Евдокимов Стефан Андреевич
Мать ребёнка: Евдокимова Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
17.01.1904 ст.
Сын: Евдокимов Афанасий Андреевич
Мать ребёнка: Евдокимова Анна Дмитриевна
Смерть
Неизвестно