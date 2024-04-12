Савиночева (Трофимова) Марфа Яковлевна
Место рождения
Дата рождения05.09.1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1886 ст.
Бракосочетание
30.01.1906 ст.
Рождение ребёнка
30.11.1906 ст.
Сын: Моисеев-Евдокимов Николай Иванович
Отец ребёнка: Евдокимов Иоанн (Иван) Андреевич
Рождение ребёнка
05.12.1912 ст.
Дочь: Моисеева-Евдокимова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Евдокимов Иоанн (Иван) Андреевич
Смерть
Неизвестно