Савиночева (Игнатьева) Евдокия Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савиночева (Игнатьева) Евдокия Матвеевна

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1864 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савиночев (Андреев) Яков Трофимович

Рождение ребёнка
13.11.1882 ст.

Дочь: Савиночева (Трофимова) Степанида Яковлевна

Отец ребёнка: Савиночев (Андреев) Яков Трофимович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.12.1883 ст.

Дочь: Савиночева (Трофимова) Ульяна Яковлевна

Отец ребёнка: Савиночев (Андреев) Яков Трофимович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.12.1884 ст.

Сын: Савиночев (Трофимов) Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Савиночев (Андреев) Яков Трофимович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.09.1886 ст.

Дочь: Савиночева (Трофимова) Марфа Яковлевна

Отец ребёнка: Савиночев (Андреев) Яков Трофимович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.10.1887 ст.

Сын: Савиночев (Трофимов) Евфимий Яковлевич

Отец ребёнка: Савиночев (Андреев) Яков Трофимович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
31.10.1888 ст.

Сын: Савиночев (Трофимов) Иосиф Яковлевич

Отец ребёнка: Савиночев (Андреев) Яков Трофимович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.11.1889 ст.

Сын: Савиночев (Трофимов) Григорий Яковлевич

Отец ребёнка: Савиночев (Андреев) Яков Трофимович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.05.1892 ст.

Дочь: Савиночева (Трофимова) Пелагея Яковлевна

Отец ребёнка: Савиночев (Андреев) Яков Трофимович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.11.1893 ст.

Сын: Савиночев (Трофимов) Андрей Яковлевич

Отец ребёнка: Савиночев (Андреев) Яков Трофимович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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