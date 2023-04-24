Савиночева (Игнатьева) Евдокия Матвеевна
Место рождения
Дата рождения1864 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Савиночева (Трофимова) Степанида Яковлевна
Отец ребёнка: Савиночев (Андреев) Яков Трофимович
Дочь: Савиночева (Трофимова) Ульяна Яковлевна
Отец ребёнка: Савиночев (Андреев) Яков Трофимович
Сын: Савиночев (Трофимов) Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Савиночев (Андреев) Яков Трофимович
Дочь: Савиночева (Трофимова) Марфа Яковлевна
Отец ребёнка: Савиночев (Андреев) Яков Трофимович
Сын: Савиночев (Трофимов) Евфимий Яковлевич
Отец ребёнка: Савиночев (Андреев) Яков Трофимович
Сын: Савиночев (Трофимов) Иосиф Яковлевич
Отец ребёнка: Савиночев (Андреев) Яков Трофимович
Сын: Савиночев (Трофимов) Григорий Яковлевич
Отец ребёнка: Савиночев (Андреев) Яков Трофимович
Дочь: Савиночева (Трофимова) Пелагея Яковлевна
Отец ребёнка: Савиночев (Андреев) Яков Трофимович
Сын: Савиночев (Трофимов) Андрей Яковлевич
Отец ребёнка: Савиночев (Андреев) Яков Трофимович