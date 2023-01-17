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Савиночев Василий Яковлевич

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Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

27.12.1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1884 ст.

Отец: Савиночев Яков Трофимович

Мать: Савиночева Евдокия Матвеевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
31.10.1904 ст.

Жена: Савиночева Мария Доремидонтовна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.01.1908 ст.

Дочь: Савиночева Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Савиночева Мария Доремидонтовна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.05.1910 ст.

Сын: Савиночев Николай Васильевич

Мать ребёнка: Савиночева Мария Доремидонтовна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.07.1915 ст.

Дочь: Савиночева Елена Васильевна

Мать ребёнка: Савиночева Мария Доремидонтовна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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