Савиночев Василий Яковлевич
Место рождения
Дата рождения27.12.1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1884 ст.
Бракосочетание
31.10.1904 ст.
Рождение ребёнка
09.01.1908 ст.
Дочь: Савиночева Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Савиночева Мария Доремидонтовна
Рождение ребёнка
24.05.1910 ст.
Сын: Савиночев Николай Васильевич
Мать ребёнка: Савиночева Мария Доремидонтовна
Рождение ребёнка
10.07.1915 ст.
Дочь: Савиночева Елена Васильевна
Мать ребёнка: Савиночева Мария Доремидонтовна
Смерть
Неизвестно