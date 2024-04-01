Коростелева (Ведерникова) Аксинья I Жена Авдеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1753
Дата смерти05.10.1791
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1753
Бракосочетание
11.11.1772
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
драгунский сын Лебяжьей крепости
Рождение ребёнка
16.11.1775
Дочь: Сергеева? Екатерина Борисова
Отец ребёнка: Коростелев Борис Казак Р. Плосского-Ганькина Данилов
Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
08.01.1778
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Осип Галкин
Рождение ребёнка
Около 1784
Дочь: Яковлева Анна Борисова
Отец ребёнка: Коростелев Борис Казак Р. Плосского-Ганькина Данилов
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: Марья Борисова
Отец ребёнка: Коростелев Борис Казак Р. Плосского-Ганькина Данилов
Смерть
05.10.1791