Коростелева (Ведерникова) Аксинья I Жена Авдеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коростелева (Ведерникова) Аксинья I Жена Авдеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1753

Дата смерти

05.10.1791

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1753

Отец: Ведерников Авдей Отст. Кузнец Драгун Р. Плосского Емельянов

Мать: Ведерникова Параскева Алексеева

Бракосочетание
11.11.1772

Муж: Коростелев Борис Казак Р. Плосского-Ганькина Данилов

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
драгунский сын Лебяжьей крепости
Рождение ребёнка
16.11.1775

Дочь: Сергеева? Екатерина Борисова

Отец ребёнка: Коростелев Борис Казак Р. Плосского-Ганькина Данилов

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
08.01.1778

Сын: Коростелев Василий Борисов

Отец ребёнка: Коростелев Борис Казак Р. Плосского-Ганькина Данилов

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Осип Галкин
Рождение ребёнка
Около 1784

Дочь: Яковлева Анна Борисова

Отец ребёнка: Коростелев Борис Казак Р. Плосского-Ганькина Данилов

Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: Марья Борисова

Отец ребёнка: Коростелев Борис Казак Р. Плосского-Ганькина Данилов

Смерть
05.10.1791
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