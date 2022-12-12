Трефилова (Поздеева) Агрипина Николаевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.11.1883
Дочь: Стефанида
Отец ребёнка: Трефилов Стефан Федорович
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
09.09.1888
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Трефилов Стефан Федорович
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
21.10.1891
Сын: Трефилов Кузьма Степанович
Отец ребёнка: Трефилов Стефан Федорович
Рождение ребёнка
10.11.1898
Сын: Трефилов Филип
Отец ребёнка: Трефилов Стефан Федорович
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
01.11.1899
Сын: Трефилов Павел
Отец ребёнка: Трефилов Стефан Федорович
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно