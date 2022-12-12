Трефилова (Поздеева) Агрипина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трефилова (Поздеева) Агрипина Николаевна

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Место рождения

Базаковская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1862 г.р.

Дети

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Базаковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
12.11.1883

Дочь: Стефанида

Отец ребёнка: Трефилов Стефан Федорович

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
09.09.1888

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Трефилов Стефан Федорович

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
21.10.1891

Сын: Трефилов Кузьма Степанович

Отец ребёнка: Трефилов Стефан Федорович

Юдчино, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
10.11.1898

Сын: Трефилов Филип

Отец ребёнка: Трефилов Стефан Федорович

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
01.11.1899

Сын: Трефилов Павел

Отец ребёнка: Трефилов Стефан Федорович

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трефилов Стефан Федорович

Юдчино, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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