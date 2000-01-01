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(Трефилова) Анастасия

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Место рождения

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия

Дата рождения

09.09.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1888

Отец: Трефилов Стефан Федорович

Мать: Трефилова Агрипина Николаевна

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Бракосочетание
06.02.1911

Муж: Семакин Андрей

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
26.05.1912

Сын: Семакин Павел

Отец ребёнка: Семакин Андрей

Юберевское, Удмуртия
Рождение ребёнка
03.06.1914

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Семакин Андрей

Юберевское, Удмуртия
Рождение ребёнка
27.02.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семакин Андрей

Юберевское, Удмуртия
Смерть
Неизвестно
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