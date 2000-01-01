(Трефилова) Анастасия
Место рожденияд. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Дата рождения09.09.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1888
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Бракосочетание
06.02.1911
Муж: Семакин Андрей
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
26.05.1912
Сын: Семакин Павел
Отец ребёнка: Семакин Андрей
Юберевское, Удмуртия
Рождение ребёнка
03.06.1914
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Семакин Андрей
Юберевское, Удмуртия
Рождение ребёнка
27.02.1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Семакин Андрей
Юберевское, Удмуртия
Смерть
Неизвестно