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Трефилов Стефан Федорович

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Место рождения

Юдчино, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

21.01.1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1862

Отец: Трефилов Фёдор

Мать: Трефилова Ефросинья

Юдчино, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
12.11.1883

Дочь: Стефанида

Мать ребёнка: Трефилова Агрипина Николаевна

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
09.09.1888

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Трефилова Агрипина Николаевна

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
21.10.1891

Сын: Трефилов Кузьма Степанович

Мать ребёнка: Трефилова Агрипина Николаевна

Юдчино, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
10.11.1898

Сын: Трефилов Филип

Мать ребёнка: Трефилова Агрипина Николаевна

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
01.11.1899

Сын: Трефилов Павел

Мать ребёнка: Трефилова Агрипина Николаевна

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Бракосочетание
27.04.1908

Жена: Трефилова Анастасия

Юдчино, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
03.08.1909

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Трефилова Анастасия

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трефилова Агрипина Николаевна

Юдчино, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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