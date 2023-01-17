Трефилов Стефан Федорович
Место рождения
Дата рождения21.01.1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1862
Отец: Трефилов Фёдор
Мать: Трефилова Ефросинья
Рождение ребёнка
12.11.1883
Дочь: Стефанида
Мать ребёнка: Трефилова Агрипина Николаевна
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
09.09.1888
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Трефилова Агрипина Николаевна
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
21.10.1891
Сын: Трефилов Кузьма Степанович
Мать ребёнка: Трефилова Агрипина Николаевна
Рождение ребёнка
10.11.1898
Сын: Трефилов Филип
Мать ребёнка: Трефилова Агрипина Николаевна
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
01.11.1899
Сын: Трефилов Павел
Мать ребёнка: Трефилова Агрипина Николаевна
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Бракосочетание
27.04.1908
Жена: Трефилова Анастасия
Рождение ребёнка
03.08.1909
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Трефилова Анастасия
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно