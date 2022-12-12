Блинов Трофим Кирилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБлинов Трофим Кирилович

Блинов Трофим Кирилович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.07.1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1851

Отец: Блинов Кирил Софронович

Мать: Блинова Агафия Степановна

Рождение ребёнка
30.08.1875 ст.

Сын: Блинов Иван Трофимович

Мать ребёнка: Блинова Ирина Алексеева

Рождение ребёнка
18.09.1883 ст.

Дочь: Фёкла Трофимовна

Мать ребёнка: Блинова Ирина Алексеева

Рождение ребёнка
09.08.1885 ст.

Сын: Блинов Адриан Трофимович

Мать ребёнка: Блинова Ирина Алексеева

Рождение ребёнка
28.02.1887 ст.

Сын: Блинов Семён Трофимович

Мать ребёнка: Блинова Ирина Алексеева

Рождение ребёнка
12.08.1888 ст.

Сын: Блинов Андрей Трофимович

Мать ребёнка: Блинова Ирина Алексеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Ирина Алексеева

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close