Блинов Трофим Кирилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.07.1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1851
Отец: Блинов Кирил Софронович
Рождение ребёнка
30.08.1875 ст.
Мать ребёнка: Блинова Ирина Алексеева
Рождение ребёнка
18.09.1883 ст.
Дочь: Фёкла Трофимовна
Мать ребёнка: Блинова Ирина Алексеева
Рождение ребёнка
09.08.1885 ст.
Мать ребёнка: Блинова Ирина Алексеева
Рождение ребёнка
28.02.1887 ст.
Мать ребёнка: Блинова Ирина Алексеева
Рождение ребёнка
12.08.1888 ст.
Мать ребёнка: Блинова Ирина Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Блинова Ирина Алексеева
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно