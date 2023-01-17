Блинова Агафия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смерти04.01.1880 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Гордеева Татьяна Кириловна
Отец ребёнка: Блинов Кирил Софронович
Рождение ребёнка
30.09.1839 ст.
Отец ребёнка: Блинов Кирил Софронович
Рождение ребёнка
09.01.1842 ст.
Дочь: Татьна Кириловна
Отец ребёнка: Блинов Кирил Софронович
Рождение ребёнка
27.12.1842 ст.
Отец ребёнка: Блинов Кирил Софронович
Рождение ребёнка
20.07.1844 ст.
Дочь: Анна Кириловна
Отец ребёнка: Блинов Кирил Софронович
Рождение ребёнка
17.03.1847 ст.
Отец ребёнка: Блинов Кирил Софронович
Рождение ребёнка
21.07.1851
Отец ребёнка: Блинов Кирил Софронович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
04.01.1880 ст.