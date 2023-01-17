Блинова Агафия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБлинова Агафия Степановна

Блинова Агафия Степановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

04.01.1880 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Гордеева Татьяна Кириловна

Отец ребёнка: Блинов Кирил Софронович

Рождение ребёнка
30.09.1839 ст.

Сын: Блинов Сергей Кирилович

Отец ребёнка: Блинов Кирил Софронович

Рождение ребёнка
09.01.1842 ст.

Дочь: Татьна Кириловна

Отец ребёнка: Блинов Кирил Софронович

Рождение ребёнка
27.12.1842 ст.

Сын: Блинов Иван Кирилович

Отец ребёнка: Блинов Кирил Софронович

Рождение ребёнка
20.07.1844 ст.

Дочь: Анна Кириловна

Отец ребёнка: Блинов Кирил Софронович

Рождение ребёнка
17.03.1847 ст.

Сын: Блинов Гаврил Кирилович

Отец ребёнка: Блинов Кирил Софронович

Рождение ребёнка
21.07.1851

Сын: Блинов Трофим Кирилович

Отец ребёнка: Блинов Кирил Софронович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Кирил Софронович

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
04.01.1880 ст.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close