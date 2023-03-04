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Блинов Гаврил Кирилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.03.1847 ст.

Дата смерти

После 1888

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1847 ст.

Отец: Блинов Кирил Софронович

Мать: Блинова Агафия Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Марья Никитина

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
22.10.1871 ст.

Сын: Блинов Андрей Гаврилович

Мать ребёнка: Блинова Марья Никитина

Рождение ребёнка
31.07.1882 ст.

Дочь: (Блинова) Евдокия Гавриловна

Мать ребёнка: Блинова Марья Никитина

Рождение ребёнка
04.04.1888 ст.

Дочь: (Блинова) Александра Гавриловна

Мать ребёнка: Блинова Марья Никитина

Смерть
После 1888

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