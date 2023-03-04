Блинов Гаврил Кирилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.03.1847 ст.
Дата смертиПосле 1888
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1847 ст.
Отец: Блинов Кирил Софронович
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Блинова Марья Никитина
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
22.10.1871 ст.
Мать ребёнка: Блинова Марья Никитина
Рождение ребёнка
31.07.1882 ст.
Дочь: (Блинова) Евдокия Гавриловна
Мать ребёнка: Блинова Марья Никитина
Рождение ребёнка
04.04.1888 ст.
Дочь: (Блинова) Александра Гавриловна
Мать ребёнка: Блинова Марья Никитина
Смерть
После 1888