Блинова Марья Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБлинова Марья Никитина

Блинова Марья Никитина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.10.1871 ст.

Сын: Блинов Андрей Гаврилович

Отец ребёнка: Блинов Гаврил Кирилович

Рождение ребёнка
31.07.1882 ст.

Дочь: Евдокия Гавриловна

Отец ребёнка: Блинов Гаврил Кирилович

Рождение ребёнка
04.04.1888 ст.

Дочь: Александра Гавриловна

Отец ребёнка: Блинов Гаврил Кирилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Гаврил Кирилович

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close