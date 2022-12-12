Блинова Марья Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.10.1871 ст.
Отец ребёнка: Блинов Гаврил Кирилович
Рождение ребёнка
31.07.1882 ст.
Дочь: Евдокия Гавриловна
Отец ребёнка: Блинов Гаврил Кирилович
Рождение ребёнка
04.04.1888 ст.
Дочь: Александра Гавриловна
Отец ребёнка: Блинов Гаврил Кирилович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно