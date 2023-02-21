Блинова Ирина Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.08.1875 ст.
Отец ребёнка: Блинов Трофим Кирилович
Рождение ребёнка
18.09.1883 ст.
Дочь: Фёкла Трофимовна
Отец ребёнка: Блинов Трофим Кирилович
Рождение ребёнка
09.08.1885 ст.
Отец ребёнка: Блинов Трофим Кирилович
Рождение ребёнка
28.02.1887 ст.
Отец ребёнка: Блинов Трофим Кирилович
Рождение ребёнка
12.08.1888 ст.
Отец ребёнка: Блинов Трофим Кирилович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно