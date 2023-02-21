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Блинова Ирина Алексеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.08.1875 ст.

Сын: Блинов Иван Трофимович

Отец ребёнка: Блинов Трофим Кирилович

Рождение ребёнка
18.09.1883 ст.

Дочь: Фёкла Трофимовна

Отец ребёнка: Блинов Трофим Кирилович

Рождение ребёнка
09.08.1885 ст.

Сын: Блинов Адриан Трофимович

Отец ребёнка: Блинов Трофим Кирилович

Рождение ребёнка
28.02.1887 ст.

Сын: Блинов Семён Трофимович

Отец ребёнка: Блинов Трофим Кирилович

Рождение ребёнка
12.08.1888 ст.

Сын: Блинов Андрей Трофимович

Отец ребёнка: Блинов Трофим Кирилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Трофим Кирилович

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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