Дубинина (Стогова) Александра Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДубинина (Стогова) Александра Павловна

Дубинина (Стогова) Александра Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.04.1901

Дата смерти

22.02.1986

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1901

Отец: Стогов Павел Герасимович

Мать: Стогова Пелагея Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дубинин Василий Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дубинин Василий Фёдорович

Рождение ребёнка
18.01.1923

Дочь: (Дубинина) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Дубинин Василий Фёдорович

Рождение ребёнка
07.11.1925

Дочь: (Дубинина) Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Дубинин Василий Фёдорович

Рождение ребёнка
19.11.1926

Сын: Дубинин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Дубинин Василий Фёдорович

Рождение ребёнка
12.05.1928

Дочь: (Дубинина) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Дубинин Василий Фёдорович

Рождение ребёнка
08.07.1929

Сын: Дубинин Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Дубинин Василий Фёдорович

Рождение ребёнка
28.02.1932

Сын: Дубинин Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Дубинин Василий Фёдорович

Рождение ребёнка
26.12.1934

Сын: Дубинин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Дубинин Василий Фёдорович

Рождение ребёнка
08.02.1938

Сын: Дубинин Василий Васильевич

Отец ребёнка: Дубинин Василий Фёдорович

Смерть
22.02.1986

Мы используем куки для улучшения работы сайта.