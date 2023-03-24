Дубинина (Стогова) Александра Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.04.1901
Дата смерти22.02.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1901
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дубинин Василий Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.01.1923
Дочь: (Дубинина) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Дубинин Василий Фёдорович
Рождение ребёнка
07.11.1925
Дочь: (Дубинина) Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Дубинин Василий Фёдорович
Рождение ребёнка
19.11.1926
Сын: Дубинин Николай Васильевич
Отец ребёнка: Дубинин Василий Фёдорович
Рождение ребёнка
12.05.1928
Дочь: (Дубинина) Мария Васильевна
Отец ребёнка: Дубинин Василий Фёдорович
Рождение ребёнка
08.07.1929
Отец ребёнка: Дубинин Василий Фёдорович
Рождение ребёнка
28.02.1932
Сын: Дубинин Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Дубинин Василий Фёдорович
Рождение ребёнка
26.12.1934
Сын: Дубинин Николай Васильевич
Отец ребёнка: Дубинин Василий Фёдорович
Рождение ребёнка
08.02.1938
Сын: Дубинин Василий Васильевич
Отец ребёнка: Дубинин Василий Фёдорович
Смерть
22.02.1986