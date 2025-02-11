Киреев Иван Яковлев
мужской, родился 1839, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Мать?Неизвестно г.р.
ОтецКирев Яков ПетровДо 1822 г.р.
Супруги
(Киреева) Марфа ЛукинаДо 1852 г.р.
Дети
Кирев Сергей Иванов01.10.1870 г.р.
(Кирева) Пелагея Иванова01.10.1870 г.р.Показать еще 2
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Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Кирев Яков Петров
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Киреева) Марфа Лукина
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
01.10.1870
Сын: Кирев Сергей Иванов
Мать ребёнка: (Киреева) Марфа Лукина
Рождение ребёнка
01.10.1870
Дочь: (Кирева) Пелагея Иванова
Мать ребёнка: (Киреева) Марфа Лукина
Рождение ребёнка
1874
Мать ребёнка: (Киреева) Марфа Лукина
Рождение ребёнка
15.12.1876
Сын: Киреев Пётр Иванов
Мать ребёнка: (Киреева) Марфа Лукина
Смерть
Неизвестно