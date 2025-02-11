Киреев Иван Яковлев 1839 — найти родственников по фамилии на Familio

Киреев Иван Яковлев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1839, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
Кирев Яков ПетровДо 1822 г.р.
Супруги
(Киреева) Марфа ЛукинаДо 1852 г.р.
Дети
Кирев Сергей Иванов01.10.1870 г.р.
(Кирева) Пелагея Иванова01.10.1870 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Кирев Яков Петров

Мать: ?

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Киреева) Марфа Лукина

Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

4

Рождение ребёнка
01.10.1870

Сын: Кирев Сергей Иванов

Мать ребёнка: (Киреева) Марфа Лукина

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
01.10.1870

Дочь: (Кирева) Пелагея Иванова

Мать ребёнка: (Киреева) Марфа Лукина

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1874

Сын: Кирев Ксенофонт Иванов

Мать ребёнка: (Киреева) Марфа Лукина

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
15.12.1876

Сын: Киреев Пётр Иванов

Мать ребёнка: (Киреева) Марфа Лукина

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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