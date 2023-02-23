(Кирева) Марфа Лукина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.10.1870
Дочь: Пелагея Иванова
Отец ребёнка: Кирев Иван Яковлев
Рождение ребёнка
01.10.1870
Сын: Кирев Сергей Иванов
Отец ребёнка: Кирев Иван Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кирев Иван Яковлев
Смерть
Неизвестно