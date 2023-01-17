Кирев Яков Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирев Яков Петров

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Место рождения

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

До 1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1791 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1822

Отец: Пётр

Мать: не указана

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Кирев Иван Яковлев

Мать ребёнка: ?

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
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