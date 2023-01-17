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Кирев Яков Петров
Кирев Яков Петров
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Место рождения
Забалуйка
, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Дата рождения
До 1822
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Пётр
До 1791 г.р.
Мать
Не указана
Жена
?
Дети
Кирев Иван Яковлев
1839 г.р.
Добавил:
ЮС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1822
Отец:
Пётр
Мать: не указана
Забалуйка
, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1839
Сын:
Кирев Иван Яковлев
Мать ребёнка:
?
Забалуйка
, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена:
?
Смерть
Неизвестно
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