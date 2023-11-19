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Второв Константин

Место рождения

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

15.08.1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1816

Отец: Второв Иван Кузьмич

Мать: Второва (Мякрина) Марья

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Второва (Сапожникова) Анна Семеновна

Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: (Второва) Евпраксия

Мать ребёнка: Второва (Сапожникова) Анна Семеновна

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: (Второва) Александра

Мать ребёнка: Второва (Сапожникова) Анна Семеновна

Рождение ребёнка
26.08.1869

Сын: Второв Александр

Мать ребёнка: Второва (Сапожникова) Анна Семеновна

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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