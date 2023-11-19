Второв Константин
Место рождения
Дата рождения15.08.1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1816
Отец: Второв Иван Кузьмич
Мать: Второва (Мякрина) Марья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: (Второва) Евпраксия
Мать ребёнка: Второва (Сапожникова) Анна Семеновна
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: (Второва) Александра
Мать ребёнка: Второва (Сапожникова) Анна Семеновна
Рождение ребёнка
26.08.1869
Сын: Второв Александр
Мать ребёнка: Второва (Сапожникова) Анна Семеновна
Смерть
Неизвестно