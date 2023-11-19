Второва (Сапожникова) Анна Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Второва (Сапожникова) Анна Семеновна

Место рождения

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1873

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1816 г.р.

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Второв Константин

Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: (Второва) Евпраксия

Отец ребёнка: Второв Константин

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: (Второва) Александра

Отец ребёнка: Второв Константин

Рождение ребёнка
26.08.1869

Сын: Второв Александр

Отец ребёнка: Второв Константин

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
1873

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