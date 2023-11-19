Второва (Сапожникова) Анна Семеновна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1873
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Второв Константин
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: (Второва) Евпраксия
Отец ребёнка: Второв Константин
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: (Второва) Александра
Отец ребёнка: Второв Константин
Рождение ребёнка
26.08.1869
Сын: Второв Александр
Отец ребёнка: Второв Константин
Смерть
1873