Второва (Мякрина) Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Второва (Мякрина) Марья

Место рождения

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

22.07.1798

Дата смерти

18.05.1831

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1798

Отец: Мякрин Григорий Афанасьевич

Мать: Мякрина (Бабурина) Ксения

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
10.05.1814

Муж: Второв Иван Кузьмич

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
15.08.1816

Сын: Второв Константин

Отец ребёнка: Второв Иван Кузьмич

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
01.12.1817

Дочь: (Второва) Евгения

Отец ребёнка: Второв Иван Кузьмич

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Второв Василий

Отец ребёнка: Второв Иван Кузьмич

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: (Второва) Екатерина

Отец ребёнка: Второв Иван Кузьмич

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
18.05.1831
Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Причина смерти: апоплексический удар

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