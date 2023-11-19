Второва (Мякрина) Марья
Место рождения
Дата рождения22.07.1798
Дата смерти18.05.1831
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1798
Бракосочетание
10.05.1814
Муж: Второв Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
15.08.1816
Сын: Второв Константин
Отец ребёнка: Второв Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
01.12.1817
Дочь: (Второва) Евгения
Отец ребёнка: Второв Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
1822
Сын: Второв Василий
Отец ребёнка: Второв Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
1823
Дочь: (Второва) Екатерина
Отец ребёнка: Второв Иван Кузьмич
Смерть
18.05.1831
Причина смерти: апоплексический удар