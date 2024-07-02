Баяндин Меркурий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1735
Дата смертиПосле 1761
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1735
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1752
Сын: Баяндин Фёдор Меркурьевич
Мать ребёнка: не указана
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 13, Оп. 1, Д. 32 - Ревизия (1782) Фонд № 13. Опись 1. Дело 239д - Ревизия (1795)
Рождение ребёнка
1759
Мать ребёнка: не указана
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 13, Оп. 1, Д. 32 - Ревизия (1782)
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Баяндина Матрона Меркурьевна
Мать ребёнка: не указана
Рудаково, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 13, Оп. 1, Д. 32 - Ревизия (1782)
Рождение ребёнка
1766
Мать ребёнка: не указана
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834
Смерть
После 1761