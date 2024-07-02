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Баяндин Меркурий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1735

Дата смерти

После 1761

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1752

Сын: Баяндин Фёдор Меркурьевич

Мать ребёнка: не указана

ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 13, Оп. 1, Д. 32 - Ревизия (1782) Фонд № 13. Опись 1. Дело 239д - Ревизия (1795)
Рождение ребёнка
1759

Сын: Баяндин Фока Меркурьевич

Мать ребёнка: не указана

ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 13, Оп. 1, Д. 32 - Ревизия (1782)
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Баяндина Матрона Меркурьевна

Мать ребёнка: не указана

Рудаково, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 13, Оп. 1, Д. 32 - Ревизия (1782)
Рождение ребёнка
1766

Сын: Баяндин Иван Меркурьевич

Мать ребёнка: не указана

ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834
Смерть
После 1761

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