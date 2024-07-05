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Баяндин Фёдор Меркурьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

После 1795

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Баяндин Меркурий

Мать: не указана

ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 13, Оп. 1, Д. 32 - Ревизия (1782) Фонд № 13. Опись 1. Дело 239д - Ревизия (1795)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баяндина Софья Федоровна

Мать ребёнка: Агафья Ивановна

ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 7 - крестная в 1794 г.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
1765

Сын: Баяндин Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Агафья Ивановна

Дмитриево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 13, Оп. 1, Д. 32 - Ревизия (1782) Фонд № 13. Опись 1. Дело 239д - Ревизия (1795)
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Баяндина Ефимия Фёдоровна

Мать ребёнка: Агафья Ивановна

Дмитриево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 13, Оп. 1, Д. 32 - Ревизия (1782) Фонд № 13. Опись 1. Дело 239д - Ревизия (1795)
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Баяндина Матрона Фёдоровна

Мать ребёнка: Агафья Ивановна

Дмитриево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Фонд № 13. Опись 1. Дело 239д - Ревизия (1795)
Смерть
После 1795
Дмитриево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край

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