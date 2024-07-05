Баяндин Фёдор Меркурьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смертиПосле 1795
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: Баяндин Меркурий
Мать: не указана
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 13, Оп. 1, Д. 32 - Ревизия (1782) Фонд № 13. Опись 1. Дело 239д - Ревизия (1795)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баяндина Софья Федоровна
Мать ребёнка: Агафья Ивановна
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 7 - крестная в 1794 г.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
1765
Мать ребёнка: Агафья Ивановна
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 13, Оп. 1, Д. 32 - Ревизия (1782) Фонд № 13. Опись 1. Дело 239д - Ревизия (1795)
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Баяндина Ефимия Фёдоровна
Мать ребёнка: Агафья Ивановна
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 13, Оп. 1, Д. 32 - Ревизия (1782) Фонд № 13. Опись 1. Дело 239д - Ревизия (1795)
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Баяндина Матрона Фёдоровна
Мать ребёнка: Агафья Ивановна
Фонд № 13. Опись 1. Дело 239д - Ревизия (1795)
Смерть
После 1795