Баяндина Матрона Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения1785
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Баяндин Фёдор Меркурьевич
Мать: Агафья Ивановна
Фонд № 13. Опись 1. Дело 239д - Ревизия (1795)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семён
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Ефимия Семёновна
Отец ребёнка: Семён
Смерть
После 1858
Фонд № 111. Оп.1. Д. 2328 - Ревизия (1858) д. Петрукова (Антипино?)