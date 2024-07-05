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Баяндина Матрона Фёдоровна

Место рождения

Дмитриево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1785

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

1752 г.р.

Мать

1752 г.р.

Муж

Около 1785 г.р.

Дети

Добавил:

СК
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Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Баяндин Фёдор Меркурьевич

Мать: Агафья Ивановна

Дмитриево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Фонд № 13. Опись 1. Дело 239д - Ревизия (1795)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семён

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Ефимия Семёновна

Отец ребёнка: Семён

Смерть
После 1858
Фонд № 111. Оп.1. Д. 2328 - Ревизия (1858) д. Петрукова (Антипино?)

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