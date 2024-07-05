Ефимия Семёновна 1808 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ефимия Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Семён

Мать: Баяндина Матрона Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баяндин Ефим Никитич

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Баяндина Елена Ефимовна

Отец ребёнка: Баяндин Ефим Никитич

Петрунево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Фонд № 111. Оп.1. Д. 2328 - Ревизия (1858) д. Петрукова
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Баяндина Ирина Ефимовна

Отец ребёнка: Баяндин Ефим Никитич

Фонд № 111. Оп.1. Д. 2328 - Ревизия (1858) д. Петрукова (Антипино?)
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Баяндина Евдокия Ефимовна

Отец ребёнка: Баяндин Ефим Никитич

Фонд № 111. Оп.1. Д. 2328 - Ревизия (1858) д. Петрукова (Антипино?)
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Баяндина Мария Ефимовна

Отец ребёнка: Баяндин Ефим Никитич

Фонд № 111. Оп.1. Д. 2328 - Ревизия (1858) д. Петрукова (Антипино?)
Смерть
Неизвестно

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