Ефимия Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Семён
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Баяндин Ефим Никитич
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Баяндина Елена Ефимовна
Отец ребёнка: Баяндин Ефим Никитич
Петрунево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Фонд № 111. Оп.1. Д. 2328 - Ревизия (1858) д. Петрукова
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Баяндина Ирина Ефимовна
Отец ребёнка: Баяндин Ефим Никитич
Фонд № 111. Оп.1. Д. 2328 - Ревизия (1858) д. Петрукова (Антипино?)
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Баяндина Евдокия Ефимовна
Отец ребёнка: Баяндин Ефим Никитич
Фонд № 111. Оп.1. Д. 2328 - Ревизия (1858) д. Петрукова (Антипино?)
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Баяндина Мария Ефимовна
Отец ребёнка: Баяндин Ефим Никитич
Фонд № 111. Оп.1. Д. 2328 - Ревизия (1858) д. Петрукова (Антипино?)
Смерть
Неизвестно