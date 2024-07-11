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Баяндина Матрона Меркурьевна

Место рождения

Рудаково, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Баяндин Меркурий

Мать: не указана

Рудаково, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 13, Оп. 1, Д. 32 - Ревизия (1782)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баяндин Егор Андреевич

Фонд № 13. Опись 1. Дело 239д - Ревизия - 1795
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Баяндина Зиновия Егоровна

Отец ребёнка: Баяндин Егор Андреевич

Бажино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 13, Оп. 1, Д. 32 - Ревизия (1782) Фонд № 13. Опись 1. Дело 239д - Ревизия - 1795
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Баяндина Анастасия Егоровна

Отец ребёнка: Баяндин Егор Андреевич

Антипино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Фонд № 13. Опись 1. Дело 239д - Ревизия - 1795
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Баяндина Евдокия Егоровна

Отец ребёнка: Баяндин Егор Андреевич

Антипино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Фонд № 13. Опись 1. Дело 239д - Ревизия - 1795
Рождение ребёнка
1794

Сын: Баяндин Никита Егорович

Отец ребёнка: Баяндин Егор Андреевич

Антипино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834
Смерть
Неизвестно

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