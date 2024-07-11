Баяндина Матрона Меркурьевна
Место рождения
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Баяндин Меркурий
Мать: не указана
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 13, Оп. 1, Д. 32 - Ревизия (1782)
Бракосочетание
Неизвестно
Фонд № 13. Опись 1. Дело 239д - Ревизия - 1795
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Баяндина Зиновия Егоровна
Отец ребёнка: Баяндин Егор Андреевич
Бажино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 13, Оп. 1, Д. 32 - Ревизия (1782) Фонд № 13. Опись 1. Дело 239д - Ревизия - 1795
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Баяндина Анастасия Егоровна
Отец ребёнка: Баяндин Егор Андреевич
Фонд № 13. Опись 1. Дело 239д - Ревизия - 1795
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Баяндина Евдокия Егоровна
Отец ребёнка: Баяндин Егор Андреевич
Фонд № 13. Опись 1. Дело 239д - Ревизия - 1795
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Баяндин Егор Андреевич
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834
Смерть
Неизвестно