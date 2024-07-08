Баяндин Иван Меркурьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смерти1826
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: Баяндин Меркурий
Мать: не указана
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баяндин Терентий Иванович
Мать ребёнка: Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея
Рождение ребёнка
Около 1788
Мать ребёнка: Пелагея
Рудаково, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834 года января 1 дня Пермской губернии Соликамского уезда сельца Архангельского ... Показать все
Смерть
1826
Дмитриево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834