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Баяндин Иван Меркурьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

1826

Пол

Мужской

Отец

До 1735 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1760 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Баяндин Меркурий

Мать: не указана

ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баяндин Терентий Иванович

Мать ребёнка: Пелагея

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея

Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Баяндин Семён Иванович

Мать ребёнка: Пелагея

Рудаково, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834 года января 1 дня Пермской губернии Соликамского уезда сельца Архангельского ... Показать все
Смерть
1826
Дмитриево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834

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