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Баяндин Фока Меркурьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

1834

Пол

Мужской

Отец

До 1735 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1759 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Баяндин Меркурий

Мать: не указана

ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 13, Оп. 1, Д. 32 - Ревизия (1782)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марина Васильевна

Рождение ребёнка
1776

Сын: Баяндин Максим Фокич

Мать ребёнка: Марина Васильевна

Дмитриево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 13, Оп. 1, Д. 32 - Ревизия (1782) Фонд № 13. Опись 1. Дело 239д - Ревизия (1795)
Смерть
1834
Дмитриево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834 ГАПК, Фонд № 111, Оп.1, Д. 2265 - Ревизская сказка 1850 года июля 1 дня Пер... Показать все

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