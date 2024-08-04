Рыков Павел Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРыков Павел Дмитриевич

Рыков Павел Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1970

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1895

Сын: Рыков Константин Павлович

Мать ребёнка: Рыкова Мария Дмитриевна

Ольшатово, Сменцевская волость, Мышкинский уезд
Бракосочетание
15.05.1900

Жена: Болотова Анна Васильевна

ему 26, ей 28 по ней свидетели из Усово и Прошина.
Рождение ребёнка
11.12.1902

Дочь: Рыкова Клавдия Павловна

Мать ребёнка: Болотова Анна Васильевна

Ольшатово, Сменцевская волость, Мышкинский уезд
Рождение ребёнка
22.10.1907

Дочь: Рыкова Варвара Павловна

Мать ребёнка: Болотова Анна Васильевна

Ольшатово, Сменцевская волость, Мышкинский уезд
Рождение
Около 1970

Отец: Рыков Дмитрий Лукинович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыкова Мария Дмитриевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.