Рыков Павел Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1970
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1895
Сын: Рыков Константин Павлович
Мать ребёнка: Рыкова Мария Дмитриевна
Бракосочетание
15.05.1900
Жена: Болотова Анна Васильевна
ему 26, ей 28 по ней свидетели из Усово и Прошина.
Рождение ребёнка
11.12.1902
Дочь: Рыкова Клавдия Павловна
Мать ребёнка: Болотова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
22.10.1907
Дочь: Рыкова Варвара Павловна
Мать ребёнка: Болотова Анна Васильевна
Рождение
Около 1970
Отец: Рыков Дмитрий Лукинович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рыкова Мария Дмитриевна
Смерть
Неизвестно