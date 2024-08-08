Рыкова Клавдия Павловна
Место рождения
Дата рождения11.12.1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1902
Отец: Рыков Павел Дмитриевич
Мать: Болотова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мартьянов Валентин Сергеевич
Отец ребёнка: Мартьянов Сергей Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мартьянова Зинаида Сергеевна
Отец ребёнка: Мартьянов Сергей Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мартьянова Нонна Сергеевна
Отец ребёнка: Мартьянов Сергей Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мартьянова Таисья Сергеевна
Отец ребёнка: Мартьянов Сергей Федорович
Смерть
Неизвестно