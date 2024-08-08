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Рыкова Клавдия Павловна

Место рождения

Ольшатово, Сменцевская волость, Мышкинский уезд

Дата рождения

11.12.1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1902

Отец: Рыков Павел Дмитриевич

Мать: Болотова Анна Васильевна

Ольшатово, Сменцевская волость, Мышкинский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мартьянов Валентин Сергеевич

Отец ребёнка: Мартьянов Сергей Федорович

Коркино, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мартьянова Зинаида Сергеевна

Отец ребёнка: Мартьянов Сергей Федорович

Коркино, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мартьянова Нонна Сергеевна

Отец ребёнка: Мартьянов Сергей Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мартьянова Таисья Сергеевна

Отец ребёнка: Мартьянов Сергей Федорович

Смерть
Неизвестно

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