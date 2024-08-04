Рыков Дмитрий Лукинович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1852
Дата смерти25.06.1897
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1889
Сын: Рыков Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Рыкова Александра Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
25.06.1897
от чахотки
Рождение ребёнка
Около 1970
Мать ребёнка: не указана