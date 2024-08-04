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Рыков Дмитрий Лукинович

Место рождения

Ольшатово, Сменцевская волость, Мышкинский уезд

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

25.06.1897

Пол

Мужской

Добавил:

МЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Ольшатово, Сменцевская волость, Мышкинский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыков Сергей Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Ольшатово, Сменцевская волость, Мышкинский уезд
Рождение ребёнка
1889

Сын: Рыков Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Ольшатово, Сменцевская волость, Мышкинский уезд
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Рыкова Александра Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Ольшатово, Сменцевская волость, Мышкинский уезд
Смерть
25.06.1897
от чахотки
Рождение ребёнка
Около 1970

Сын: Рыков Павел Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

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