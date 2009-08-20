Губский Василий Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 29.12.1914
Дата смерти20.08.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 29.12.1914
Отец: Губский Иван Семёнович
Мать: Губская Мария Петровна
Военная награда
26.04.1945
1. Удостоверение Медаль «ЗА ОБОРОНУ КАВКАЗА» Х №022349 от 26.04.1945 2. Удостоверение Медаль «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945гг.» Г № 069854 от 9.06.1946 3. Орденская книжка В № 040817 от 14.05.... Показать все
Бракосочетание
30.04.1946
Рождение ребёнка
15.04.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Губская Надежда Васильевна
Смерть
20.08.2009
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Николаевское кладбище, номер 12559