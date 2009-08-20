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Губский Василий Иванович

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Место рождения

Валуево, Мясниковский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

Около 29.12.1914

Дата смерти

20.08.2009

Пол

Мужской

Отец

1894 г.р.

Мать

1894 г.р.

Жена

1914 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 29.12.1914

Отец: Губский Иван Семёнович

Мать: Губская Мария Петровна

Валуево, Мясниковский муниципальный район, Ростовская область
Военная награда
26.04.1945
1. Удостоверение Медаль «ЗА ОБОРОНУ КАВКАЗА» Х №022349 от 26.04.1945 2. Удостоверение Медаль «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945гг.» Г № 069854 от 9.06.1946 3. Орденская книжка В № 040817 от 14.05.... Показать все
Бракосочетание
30.04.1946

Жена: Губская Надежда Васильевна

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Бракосочетание
30.04.1946

Жена: не указана

Рождение ребёнка
15.04.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Губская Надежда Васильевна

Смерть
20.08.2009
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Николаевское кладбище, номер 12559
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