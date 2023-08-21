Губский Иван Семёнович
Место рожденияс.Апостоловка Днепропетровской обл.или х.Валуево Советинского с/совета Советинского р-на Таганрогского округа
Дата рождения29.08.1894
Дата смерти23.02.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
29.08.1894
Отец: Губский Симеон (Семён) Романович
Мать: ?
с.Апостоловка Днепропетровской обл.или х.Валуево Советинского с/совета Советинского р-на Таганрогского округа
Так же есть документы (справки), где указано, что место его рождения х.Валуево Советинского района Таганрогского округа Северо-Кавказского края. так же указывается с. Валуевское
Бракосочетание
1912
Жена: Губская Мария Петровна
Рождение ребёнка
Около 29.12.1914
Мать ребёнка: Губская Мария Петровна
Рождение ребёнка
?.07.1921
Дочь: Якуничева Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Губская Мария Петровна
Работа или профессия
По 20.07.1934
ТАГАНРАЙПОЛЕВОДКОЛХОЗСОЮЗ
Монтёр-тракторист | справка №5033 от 19.04.1931г. выдана Таганрогским районным полеводческим СОЮЗОМ Сельско-хозяйственной кооперации "ТагРайПолеводСоюз" в г. Таганоге Донокруга С.-К. Края
Смерть
23.02.1943
Причина смерти: сепсис | репрессирован
Похороны
Неизвестно
неизвестно, так как был репрессирован