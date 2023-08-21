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Губский Иван Семёнович

Место рождения

с.Апостоловка Днепропетровской обл.или х.Валуево Советинского с/совета Советинского р-на Таганрогского округа

Дата рождения

29.08.1894

Дата смерти

23.02.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1894

Отец: Губский Симеон (Семён) Романович

Мать: ?

с.Апостоловка Днепропетровской обл.или х.Валуево Советинского с/совета Советинского р-на Таганрогского округа
Так же есть документы (справки), где указано, что место его рождения х.Валуево Советинского района Таганрогского округа Северо-Кавказского края. так же указывается с. Валуевское
Бракосочетание
1912

Жена: Губская Мария Петровна

Рождение ребёнка
Около 29.12.1914

Сын: Губский Василий Иванович

Мать ребёнка: Губская Мария Петровна

Валуево, Мясниковский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
?.07.1921

Дочь: Якуничева Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Губская Мария Петровна

Валуево, Мясниковский муниципальный район, Ростовская область
Работа или профессия
По 20.07.1934
ТАГАНРАЙПОЛЕВОДКОЛХОЗСОЮЗ
Монтёр-тракторист | справка №5033 от 19.04.1931г. выдана Таганрогским районным полеводческим СОЮЗОМ Сельско-хозяйственной кооперации "ТагРайПолеводСоюз" в г. Таганоге Донокруга С.-К. Края
Смерть
23.02.1943
Причина смерти: сепсис | репрессирован
Похороны
Неизвестно
неизвестно, так как был репрессирован
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