Губская (Гаврилова) Надежда Васильевна
Место рождения
Дата рождения19.08.1914
Дата смерти05.01.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1914
Отец: Гаврилов Василий Матвеевич
Мать: Марфа Филипповна
Рождение ребёнка
28.09.1932
Сын: Пискун Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Пискун Николай
Бракосочетание
30.04.1946
Рождение ребёнка
15.04.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Губский Василий Иванович
Смерть
05.01.1992
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Николаевское кладбище, номер захоронения 43862, номер 43862