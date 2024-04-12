Губская (Гаврилова) Надежда Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губская (Гаврилова) Надежда Васильевна

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Место рождения

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область

Дата рождения

19.08.1914

Дата смерти

05.01.1992

Пол

Женский

Отец

1886 г.р.

Мать

1890 г.р.

Муж

Около 1914 г.р.

Дети

1932 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1914

Отец: Гаврилов Василий Матвеевич

Мать: Марфа Филипповна

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Рождение ребёнка
28.09.1932

Сын: Пискун Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Пискун Николай

Бракосочетание
30.04.1946

Муж: Губский Василий Иванович

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Рождение ребёнка
15.04.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Губский Василий Иванович

Смерть
05.01.1992
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Николаевское кладбище, номер захоронения 43862, номер 43862
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